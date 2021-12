19.000 poules à sauver de l’abattoir à Virelles

L’appel est lancé par l’éleveur lui-même sur les réseaux sociaux. Ses 19.000 poules doivent partir à l’abattoir pour faire de la viande le 19 décembre. D’ici là, les particuliers sont invités à venir acheter quelques poules pour leur éviter une fin de vie précoce. "Tous les quinze mois, on envoie tout le monde à l’abattoir et on rachète 19.000 nouvelles poulettes", explique Steve Charon. "Après 15 mois, la rentabilité de la ponte n’est plus la même. Et on ne peut pas se permettre de n’en remplacer que quelques-unes. On doit tout vider, tout désinfecter à chaque fois."