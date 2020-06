18 mois avec sursis pour avoir involontairement causé la mort d'une piétonne à Ciney

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mardi matin, une femme poursuivie pour avoir percuté deux piétons et causé la mort de l'un d'eux, le 2 septembre 2017 vers 00h30 à Ciney. La prévenue écope d'une peine de 18 mois de prison avec sursis et d'un an de déchéance du permis de conduire, avec un sursis de six mois.

Les faits s'étaient produits à la fin des Apéros cinaciens, à quelques centaines de mètres du lieu où se tenait la fête. Un couple qui marchait sur la gauche de la route a été fauché par l'arrière par une voiture. Une jeune femme de 23 ans est décédée sur le coup tandis que son compagnon a été grièvement blessé. La personne qui se trouvait au volant ne s'était pas arrêtée. Elle a néanmoins pu être interpellée chez elle quelques heures plus tard, en milieu de matinée, grâce à l'analyse des débris de véhicule et des vidéos de caméras de surveillance.

Entendue à l'audience, la conductrice a expliqué avoir été prise de panique après le choc mais qu'elle ignorait ce qu'elle avait percuté. "J'avais bu 6 ou 7 bières sur l'ensemble de ma soirée. J'ai voulu prendre une cigarette dans mon sac qui se trouvait devant le siège passager. Quand je me suis penchée, j'ai senti un choc. J'ai vu que mon pare-brise était cassé mais j'ignorais ce que j'avais percuté. J'ai été prise de panique. Je ne voulais qu'une chose, rentrer chez moi", a-t-elle témoigné.

Pour la partie civile, la conductrice ne pouvait pas ignorer qu'elle venait de percuter deux piétons. Une version suivie par le tribunal de Dinant qui a estimé que la conductrice avait conscience de ce qu'il se passait et qu'elle s'est donc rendue coupable d'un délit de fuite, de coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'une non-assistance à personne en danger. "Les SMS envoyés à son compagnon et l'appel téléphonique qu'elle lui a passé après l'accident, l'état de son pare-brise, le choc et la présence de piétons sur la route sont autant d'éléments suffisants pour qu'elle ait pris conscience de ce qu'il se passait. Elle-même a d'ailleurs indiqué qu'il lui avait traversé l'esprit qu'elle aurait pu percuter un piéton", a motivé le tribunal.