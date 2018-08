17.000 impacts de foudre enregistrés en cette nuit d'orages intenses

Des orages intenses sont enfin venus libérer le pays d'une canicule qui dure depuis plusieurs semaines. Arrivés depuis la Flandre occidentale vers 23h, orages, pluies et vents violents ont traversé le pays durant toute la nuit. Selon l'IRM, près de 17.000 impacts de foudre ont été enregistrés entre 3h et 5h du matin. La zone orageuse s'est décalée vers l'Allemagne ce matin. Après ces orages, les températures seront sensiblement plus basses que ces dernières semaines, tournant autour des 22 degrés dans les prochains jours.

Interventions des pompiers un peu partout dans le pays

Les pompiers ont réalisé de nombres interventions : près d'une centaine à Bruxelles, essentiellement pour des branches d'arbres arrachées et des tuiles de toit envolées. Plusieurs tunnels de la capitale ont également fermés suite à des inondations, et rouvert ce matin vers 6h.

Les pompiers de Wallonie picarde sont intervenus à une trentaine de reprises, essentiellement pour le tronçonnage d'arbres couchés sur la voie publique. Les services de secours sont notamment intervenus pour deux incendies à Tournai et Ath. Les pompiers d'Ath sont intervenus à 1h30 du matin pour un incendie qui s'était déclaré dans une habitation de la rue de Oeudeghien (Ath). Le bâtiment avait été frappé par la foudre. Aucun blessé n'est à déplorer. Les services de secours ont également combattu, vers 23h30, un feu qui avait pris dans une maison de la chaussée de Lille à Orcq (Tournai). Là encore, on ne déplore aucune victime. L'ampleur des dégâts causés par ces deux incendies reste encore à déterminer. Les interventions liées à ces orages se sont terminées ce mercredi, vers 06h00 du matin.

Du côté du Brabant Wallon, les pompiers ont effectué une trentaine de sorties cette nuit, essentiellement dans l'ouest de la province, dans la région de Tubize, Rebecq et Braine l'Alleud. Les dégâts sont principalement dû au vent, avec des arbres couchés sur la voie publique ou sur des câbles électriques. Il n'y a pas eu d'inondations.