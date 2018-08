17.000 impacts de foudre enregistrés en cette nuit d'orages intenses, peu de dégâts majeurs

Des orages intenses sont enfin venus libérer le pays d'une canicule qui dure depuis plusieurs semaines. Arrivés depuis la Flandre occidentale vers 23h, orages, pluies et vents violents ont traversé le pays durant toute la nuit. Selon l'IRM, près de 17.000 impacts de foudre ont été enregistrés entre 3h et 5h du matin. La zone orageuse s'est décalée vers l'Allemagne ce matin.

Des rafales jusqu'à 130km/h en Campine

Si la pluie ne semble pas avoir causé de problèmes majeurs, c'est surtout le vent qui a été marquant et potentiellement dévastateur, constate mercredi matin David Dehenauw, météorologue à l'IRM (Institut royal météorologique de Belgique). Les rafales les plus puissantes ont été mesurées en Campine anversoise, et plus globalement dans les provinces centrales du pays, ajoute-t-il. "A Retie (près de Turnhout, NDLR), il y a eu des rafales jusqu'à 130 km/h, en début de nuit vers minuit", indique le météorologue. "A Chièvres (dans le Hainaut), nous avons mesuré des rafales de 94 km/h, ou encore de 90 km/h à Uccle ou Deurne".

Après ces orages, les températures seront sensiblement plus basses que ces dernières semaines, tournant autour des 22 degrés dans les prochains jours.