168 nouveaux logements à la Cité Parc à Charleroi grâce au Projet Solaire

La cité Parc, c’est le plus gros ensemble d’immeubles sociaux de Charleroi : 951 logements, répartis entre 815 appartements et 136 maisons. C’est là que la Sambrienne, la société de logements sociaux qui gère le site, a décidé de construire 168 logements supplémentaires. David Conte, le porte-parole de la Sambrienne : " On ne va pas construire de grands buildings tels que ceux qui existent actuellement. On est dans une volonté de dédensification. Nous allons donc construire des bâtiments de quelques étages".

Les différents sites de la Sambrienne sont rénovés depuis quelques années, grâce à des budgets spéciaux alloués par la Région Wallonne. Des logements ont été en partie déconstruits et les familles relogées ailleurs. Mais ici, il s’agit bien de nouveaux logements David Conté : "On sépare bien nos projets de rénovation, de déconstruction et de construction. Ici, ce sont bien 168 nouveaux logements pour 168 familles supplémentaires."

Ce "Projet Solaire", c’est son nom, n’en est qu’à ses débuts souligne David Conté : " A ce stade, je ne peux pas vous donner de date de début de travaux car nous avons introduit une demande de permis d’urbanisme uniquement pour 2 des 5 lots à construire. Difficile dès lors de vous donner une date d’inauguration !".

Le budget n’est pas connu à ce stade. On sait par contre qu’il y aura une obligation de construire 30% de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, un travail sur les espaces verts qui entourent la cité Parc est également en cours avec le département Nature de la ville de Charleroi. On devrait y intégrer une mare, un potager et un verger.