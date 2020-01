162.000 spectateurs : le cinéma Caméo de Namur a cartonné en 2019

Les cinq films qui ont le mieux marché dans les salles du Caméo en 2019 sont Hors normes, Green book, Joker, Parasite et La reine des neiges. "Avec des films d’une telle qualité, les gens reviennent au cinéma, et notamment des jeunes âgés entre 20 et 25 ans", explique Laurence Hottart (directrice du Caméo).

Quand le groupe cinématographique liégeois des Grignoux a relancé le Caméo en 2016, l’objectif annoncé était d’atteindre 120.000 spectateurs par an. Les chiffres de 2019 (161.953 spectateurs payants) sont donc un franc succès, qui tirent les résultats de l’ensemble du groupe vers le haut : 608.000 spectateurs pour les 14 salles du groupe (9 à Liège et 5 à Namur), soit une croissance de 7%.

Après trois années de baisse de fréquentation, les Grignoux retrouvent le sourire.