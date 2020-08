16 km de chantier sur l'autoroute entre Péruwelz et Tournai

Les automobilistes qui empruntent l'autoroute entre Péruwelz et Tournai vont devoir s'armer de patience à partir de ce lundi 16 août. C'est à cette date que commence l'installation de la signalisation d'un chantier long de 16 km. Les travaux en tant que tels démarrent le 24 août et si tout va bien, ils devraient être terminés avant le début l'hiver.

Il s'agit de refaire le revêtement de l'autoroute E42 dans le sens Mons-Tournai entre Péruwelz et Vaulx. Les quatre échangeurs de ce tronçon, à savoir Péruwelz, Maubray, Antoing et Vaulx seront aussi refaits, ils seront donc inaccessibles pendant les travaux. Il est conseillé de sortir à Péruwelz et de rejoindre Tournai par les nationales, N60, N50 et N7. Sur l'autoroute, une bande de circulation sera maintenue (déviée de l'autre côté de l'autoroute). Dans le sens Tournai- Mons, on circulera sur deux bandes.

16 km = 2 X 8 km

16 km de chnatier autoroutier, c'est long mais en fait il s'agit de deux chantier de 8 km attribués à deux entreprises différentes qui travailleront simultanément. Du côté de la Sofico, la société publique qui s'occupe de l'entretien des autoroutes, on nous explique que cela permettra de réhabiliter les 16 km entre 3 ou 4 mois plutôt que le double du temps si on avait opté pour deux chantiers consécutifs.