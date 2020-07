150 nouveaux panneaux touristiques et économiques le long des autoroutes wallonnes

D’ici la fin de ce mois, près de 150 nouveaux panneaux de signalisation, de trois mètres sur six, auront été placés au bord des autoroutes wallonnes.

L’opération a débuté en mars. Le coût global est de près de 1.600.000 euros HTVA, financé par la SOFICO.

Il s’agit de poser, d’une part, 47 panneaux de signalisation touristique sur l’E411, du Luxembourg jusqu’au Brabant Wallon, et, d’autre part, 102 panneaux indiquant des parcs d’activités économiques sur toutes les autoroutes wallonnes.

Pourquoi de nouveaux panneaux ? "Parce que c’est important de mettre en avant les atouts, à la fois touristiques et économiques de la Wallonie qui se situent à proximité de nos grands axes autoroutiers.", répond Héloïse Winandy, la porte-parole de la SOFICO, "Cela peut permettre, d’un point de vue touristique, tout simplement d’attiser la curiosité des usagers, de leur donner envie d’aller visiter ces sites. Et d’un point de vue économique, ça nous permet de mettre en avant tous ces atouts économiques que recèle la Wallonie à proximité de nos autoroutes et pourquoi pas intéresser d’éventuels investisseurs."

"En termes de panneaux économiques, nous allons placer sur l’ensemble des autoroutes 102 panneaux qui représentent au total 46 sites. Ces sites ont été sélectionnés au cours de commissions de concertation qui ont réuni les ministres concernés des précédentes législatures, mais également bien sûr la SOFICO, le SPW et les différentes intercommunales qui étaient représentées par Wallonie Développement.", poursuit Héloïse Winandy.

En région liégeoise, par exemple, ces panneaux signalent 12 sites d’activité, le Val-Benoît, les Hauts-Sarts ou encore le zoning de Villers-le-Bouillet, notamment.

Pour les panneaux touristiques posés le long de la E411, les sites signalés ont aussi été choisis en commission de concertation. Outre des ministres, la SOFICO et le SPW, était cette fois représenté le Commissariat Général au Tourisme. Dans ce domaine, sont, par exemple, mis en évidence en Brabant Wallon : Walibi, l’Abbaye de Villers-la-Ville ou l’Université de Louvain-la-Neuve. "L’E411 était la seule de nos autoroutes en Wallonie qui n’était pas encore équipée de ce type de panneaux. Cela nous permettra donc d’avoir une signalétique cohérente sur l’ensemble des autoroutes de Wallonie.", explique Héloïse Winandy.