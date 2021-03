150 familles recrutées pour mesurer la qualité de l'air

Dès la fin du mois de mars, 150 familles wallonnes, flamandes et du nord-est de la France (Hauts-de-France) seront invitées à mesurer la qualité de l’air tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur habitation. Elles seront sélectionnées dans le cadre d’un défi baptisé Aero Aventure. Celui-ci ne vise pas à récolter des statistiques mais à sensibiliser le grand public. Il s’inscrit dans le cadre du projet TransfAIR, soutenu par le programme européen Interreg et les organismes de surveillance de la qualité de l’air français et belges.

La première condition pour y participer est d’avoir des enfants âgés de 6 à 12 ans. Les familles qui seront sélectionnées pour ce challenge recevront un capteur qui va permettre de mesurer une série de données comme la température, l’humidité ou encore la présence de polluants volatiles.

A travers différentes expériences, les participants découvriront par exemple l’impact de l’utilisation d’aérosols dans l’habitation, ou encore réaliseront l’importance de bien aérer les chambres.

Le défi durera quatre mois et demandera un investissement d’une à deux heures par semaine.

Les candidatures peuvent être enregistrées sur le site https://www.transfair-interreg.eu/index.php/aero-aventure/.

La sélection des 150 familles (dont 50 en Wallonie) a lieu jusqu’au 21 mars. Actuellement il y a déjà suffisamment de candidatures dans certaines provinces mais ça n'est pas le cas en Hainaut où plusieurs places sont encore disponibles.