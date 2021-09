15% de candidats infirmiers en plus à l’Henallux malgré le Covid

Les étudiants des universités et hautes écoles retrouvent le chemin des auditoires. La rentrée se fait en code vert. Cela signifie que les cours se donnent tous en présentiel mais avec masque. Sur le site de l’Henallux à Namur, les inscriptions en première année " soins infirmiers " ont connu une hausse de 15% par rapport à 2020. La crise sanitaire et la mise en lumière des difficultés du métier n’ont donc pas refroidi les futurs candidats. Julie Lambert aborde cette première rentrée avec beaucoup d’enthousiasme. Elle rêve déjà de se spécialiser pour travailler dans les urgences : " Le Covid m’a clairement poussé à faire infirmière ! On voit qu’on a besoin de personnel soignant et en plus, c’est rassurant de savoir qu’à la fin de nos études, on a la garantie d’avoir un boulot. "

" Je pense que la pandémie a permis de montrer la profession dans ce qu’elle a de difficile mais aussi d’humain et de technique", constate Cécile Dury, la directrice de l’Henallux Namur. " Il y a tout l’aspect lié à l’organisation du travail, aux prises de décisions qui séduit nos étudiants. "

Pour Marie-Cécile Wilmot, la responsable pédagogique, il ne faut toutefois pas sous-estimer l’impact du Covid sur la profession. Pour lutter contre les Burn-out et l’absentéisme, il est important selon elle de donner aux étudiants les armes qui leur permettront de s’épanouir durablement dans leur carrière : " L’enjeu c'est que la motivation soit là sur le long terme. Nous devons leur apprendre à faire face à ces situations de crise, gérer leur stress et trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et privée. Ça doit faire partie de la formation que nous allons leur donner. "

L’Henallux Namur a enregistré 160 inscriptions en première année. La spécialisation Siamu attire elle aussi de plus en plus de candidats alors qu’elle forme le personnel infirmier le plus exposé au covid dans les urgences et les soins intensifs.