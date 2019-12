15.000 spectateurs ont salué les chars emblématiques de la bataille des Ardennes.

Et les commémorations des 75 ans de la bataille des Ardennes continue dans le centre-ville de Bastogne. Ce dimanche après-midi, au moins 15.000 personnes se sont rassemblées aux abords de la grande rue, appareil photo et caméra, à la main pour assister au défilé d’une quarantaine de véhicules militaires américains de la seconde guerre mondiale. Les plus emblématiques ont été remis à neuf par le centre de restauration du Bastogne Barracks. Il s’agit donc de ceux qui ont été utilisés lors de la bataille des Ardennes.

En tête de cortège, le premier char à avoir pénétré dans Bastogne, en décembre 1944 : le célèbre Cobra King, estampillé "First in Bastogne". Sur ces chars, aucune trace des missions sanglantes qui leur ont été confiées en 1944.