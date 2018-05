15.000 personnes attendues ce weekend à l'Incrock

Depuis 14 ans, le rendez-vous brabançon ouvre la saison des festivals en plein air. L'édition 2018 devrait se dérouler sous un ciel clément. A quelques heures du premier concert, rencontre avec l'organisateur Benoît Malevé, qui espère approcher le record de fréquentation établi l'an dernier avec 15.000 spectateurs.

Benoit Malevé, vous êtes le directeur du festival. Quatorzième édition pour votre bébé, une machine qui roule ?

"Chaque édition recèle des surprises mais globalement, nous sommes dans les délais pour le montage. Nous sommes relativement sereins. Depuis samedi, c'est l'effervescence. Les équipes de bénévoles se relaient pour transformer le site : le catering, l'installation des scènes, des bars, du camping..."

Certains vous reprochent la programmation. On l'a lu sur les réseaux sociaux, notamment: l'Incrock aurait perdu son côté "rock"...

"Chaque année, on évolue un petit peu. Cette année, le samedi, nous avons intégré de la "Drum and Bass" et de "l'électro hard style", parce que c'était une demande des jeunes. On a créé ce festival à leur demande, il y a 14 ans. Ils voulaient qu'il y ait un événement comme cela dans leur commune rurale (NDLR: Incourt). On les a pris au mot. Le festival a grandi, échelon par échelon. Aujourd'hui, nous avons atteint une taille qu'on ne veut pas dépasser, et visiblement, la formule des trois journées avec une affiche bien différente séduit. Rap et hip hop vendredi, musique actuelle samedi et affiche plus familiale avec le village des enfants le dimanche. Chacun a de quoi s'y retrouver. Si on a sans doute moins de rock bien conventionnel comme on en avait au début cette année, mais une année n'est pas l'autre. Nous sommes à l’écoute des festivaliers."

Vos coups de cœur pour cette édition 2018 ?

"La Smala le vendredi, on les a lancés à l'Incrock à leurs débuts. Ils reviennent avec un nouvel album sous le bras. Samedi, le phénomène Loïc Nottet est très attendu. Sur scène, il vaut le déplacement. Je serai heureux de le regarder. Et dimanche, si je dois retenir un seul nom, c'est Arno. Cela fait déjà plusieurs années qu'on tentait de le programmer. Cette fois, ça y est. Et on me dit qu'il est en pleine forme actuellement. J’espère qu'il clôturera le festival en beauté!"