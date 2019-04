129 PV dressés à des cortèges de mariage en trois jours à Bruxelles

Depuis le 30 mars, la police de la zone Bruxelles-Capitale Ixelles a repris ses actions de contrôle des cortèges de mariage. Résultat : en trois jours, 129 procès verbaux ont été dressés à des occupants de 14 cortèges de mariage.

« Les gens se déplacent en groupe en voiture, moto et il y a parfois des nuisances, du bruit, des fumigènes, des pétards et des comportements dangereux », explique Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles. « Il y a eu des procès-verbaux pour des infractions au code de la route : les automobilistes accélèrent, se retrouvent sur la carrosserie de la voiture, vont à contresens… Il y a aussi des sanctions administratives communales à cause de crachats, de salissures, de bruit. »

Selon le porte-parole, ces problèmes se concentrent souvent aux mêmes endroits. « Les endroits bien connus sont les grands axes à Laeken […] Ces colonnes se déplacent vers des endroits photogéniques, pour les photos de mariage, comme le parc de Laeken. »

De prime abord, assure Olivier Slosse, « la police va donner des conseils et faire en sorte que le déplacement se déroule dans le respect du code de la route. S’il n’y a pas de respect, les agents interviennent et verbalisent. »

« On est content de voir les gens se marier," ajoute Olivier Slosse, "on n’a rien contre la fête, mais la fête se passe sans créer de nuisances, sans dangerosité. On ne se met pas en danger soi-même ni les autres usagers de la route. »