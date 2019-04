1200 élèves du Brabant wallon testent leur forme physique sur le terrain

Elle ressemble à une grande journée sportive, mais l'opération "Vise ta forme" s'apparente plutôt à un complément de la visite médicale scolaire. Sur la piste d'athlétisme du CABW, à Nivelles, près de 1200 élèves d'écoles primaires de la province participent à toute une série de tests sportifs. "Il y a une course de 40 mètres pour évaluer la vitesse, un saut pieds joints pour la détente, un triple bond pour la coordination et la puissance, un lancer de balle pour la force et un test d'endurance encadré", détaille Noël Levêque, le président du CABW. C'est lui qui a conçu ces tests, en collaboration avec les centres de santé provinciaux.

Un enfant incapable de courir 400 mètres a sans doute un problème cardio-respiratoire

Même si elles permettent de détecter des graines de champions, ces épreuves visent avant tout à évaluer la forme physique des enfants et d'éventuellement déceler certains problèmes psychomoteurs ou de santé. "L'enfant qui est incapable de courir un tour de piste de 400 mètres sans marcher a sans doute un problème cardio-respiratoire qui doit être analysé et corrigé", poursuit-il. L'enseignants et les parents sont alors avertis pour un suivi médical. Un problème de coordination des mouvements peut aussi avoir une incidence sur l'apprentissage. Michel Orlandi, instituteur de sixième primaire, l'a déjà constaté chez certains de ses élèves: "Quand un élève a des difficultés pour mesurer un angle avec une équerre aristo, par exemple, c'est au cours de natation que je me rends compte qu'il a des problèmes de coordination et qu'il faut trouver d'autres trucs", explique l'enseignant.

Une pratique du sport plus généralisée

En quinze ans d'existence, l'opération a permis de détecter plusieurs cas problématiques. Mais ses organisateurs constatent aussi une amélioration globale de la forme physique des enfants de la province. "Je crois qu'aujourd'hui il y a une majorité d'enfants qui pratiquent un sport par rapport à ceux qui n'en pratiquent pas. Il y a vingt ans c'était plutôt la situation inverse, constate Noël Levêque. Les clubs ont fleuri un peu partout et il y a davantage de promotion du sport grâce à nos champions". La province de Brabant wallon serait même particulièrement bien lotie, par rapport à certaines de ses voisines.