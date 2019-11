120 000 euros à lever: l'avenir du Seneffe Festival sera participatif ou ne sera pas

Il y aura-t-il une onzième édition du Festival de Seneffe ? En septembre dernier, Kyo et Magic System entre autres avaient attiré 17 000 spectateurs au château de Seneffe. Un succès populaire et des finances en équilibre: les organisateurs sont prêts à remettre le couvert en 2020... mais ils veulent diminuer les risques financiers qu'ils prennent. Alors ils ont lancé un appel à investissement participatif.

Derrière ce festival à la croisée des chemins, on trouve une famille seneffoise. Eric Jacques était aux commandes de l'événement jusqu'à l'année passée. Mais pour la dernière édition, ses deux fils Florian (23 ans) et Félicien (21 ans) ont repris le flambeau. "Le problème, c'est que c'est trop risqué. S'il fait mauvais ou si pour n'importe quelle raison il y a des trous dans le budget, on va le payer tout notre vie. Voilà pourquoi on veut créer un festival participatif", explique Félicien.

Quatre ans: réduction d'impôt à la clé

Les promesses d'investissement peuvent se faire en ligne jusqu'à ce vendredi 15 novembre. L'objectif est de rassembler au minimum 120 000 euros de promesses d'investissement pour créer une petite entreprise, la start up "Seneffe Festival". Différents paliers sont proposés. La mise minimale par personne s'élève tout de même à 500 euros et donne droit à deux pass festival week-end durant quatre ans. À noter que les investisseurs auront également leur mot à dire dans la gestion du festival... sauf sur la programmation. Ça, c'est la chasse gardée des frères Jacques.