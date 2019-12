12 millions d'euros sont débloqués pour créer un parking de dissuasion à Uccle Stalle

A terme, les parkings de dissuasion devraient être ouverts plus loin des centres-villes

Si les parkings de dissuasion sont voués à devenir du logement, pourquoi dès lors les aménager ? "Actuellement nous en avons besoin pour éviter que les voitures n’arrivent dans les centres-villes. Nous devons proposer aux automobilistes de laisser leurs voitures dans ces "Park & Ride" et ensuite les encourager à utiliser les transports en commun". Mais la ministre en est convaincue : il faut aussi convaincre la SNCB, ainsi que la Flandre et la Wallonie, d’aménager des parkings de dissuasion à proximité des gares de départs des navetteurs, près de leur lieu de vie et les convaincre ensuite de prendre le train (ou le tram) pour arriver à Bruxelles.