12 euros par an : le tarif jeune de la STIB pour les 12 à 24 ans dès le 1er juillet prochain

"À partir du 1er juillet 2021, les abonnements de tous les élèves et étudiant.e.s ne coûteront plus que 12 euros par an", précise le ministre Elke Van den Brandt (Groen), dans un communiqué et qui a également tweeté la nouvelle. Ce tarif bénéficiera aussi aux jeunes bruxellois de 18 à 24 ans qui ne sont pas étudiants, pour autant qu'ils soient bruxellois. Pour eux, il faudra toutefois attendre février 2022 afin qu'ils puissent profiter de ce tarif.

La STIB va lancer un jeune, à partir du 1er juillet prochain, un tarif jeune. Pas de gratuité, comme cela a souvent été annoncé et souhaité par certains partis de la majorité bruxelloise . Place ici à un montant unique de 12 euros pour un an, à partir de 12 ans, jusqu’à 24 ans.

Les bonnes habitudes se prennent tôt : bientôt, tous les bruxellois(e)s jusqu'à 25 ans et tous les étudiant(e) et élèves pourront prendre les et pour € 12 par an ! Merci à la @STIBMIVB et au #brugov ???? @rudivervoort #bruxelleschange #Tarifjeune pic.twitter.com/80Yn7LxgrP

"Chaque jeune bruxellois doit pouvoir se déplacer dans notre région sans trop de difficultés ni de frais. Je suis donc très heureux que le gouvernement soit en mesure de mettre en place ce nouveau tarif. J’espère que cela facilitera les déplacements des étudiant.e.s et motivera nos jeunes citoyennes et citoyens à utiliser encore davantage les services de qualité offerts par notre réseau STIB", déclare pour sa part Rudi Vervoort, le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pas de gratuité donc, on l'a dit. Malgré la pression du PS depuis la campagne des régionales de 2019. A plusieurs reprises, celles-ci a été annoncée et même actée dans l'accord de gouvernement bruxellois. Finalement, c'est un tarif jeune qui a été fixé, de 12 euros, une contribution financière de la part des familles permettant aux autorités d'élargir l'offre et de toucher notamment les 18 à 24 ans non étudiants. Le gouvernement bruxellois espère ainsi convaincre davantage de jeunes de choisir les transports en commun "lorsque c’est possible. Les autres réductions existantes seront maintenues."

Comment obtenir ce tarif jeune ? Faudra-t-il changer de carte Mobib ? Quid si mon abonnement scolaire, déjà payé, court au-delà du 1er juillet ? "Des informations concrètes sur les modalités précises des ventes suivront dès que possible", via la Stib, dit le communiqué commun aux deux ministres.

Actuellement, l'abonnement scolaire STIB pour les Bruxellois âgés de 12 à 24 ans coûte 50 euros pour les premier et deuxième enfants et devient gratuit à partir du troisième. L'abonnement Brupass (ex-MTB) permettant de circuler aussi sur les réseaux SNCB, De Lijn et Tec coûte 90 euros (40 euros à partir du troisième enfant).

Les petits Bruxellois de moins de 12 ans circulent eux gratuitement sur le réseau de la STIB.