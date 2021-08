12 Belges, âgés entre 8 et 21 ans, participeront au concours international d’accordéon, organisé à Mons

12 Belges se préparent à vivre une expérience incroyable. Ils sont âgés entre 8 et 21 ans, et ont en commun, une passion pour l’accordéon. Dans quelques jours, ils participeront au concours international d’accordéon organisé, du 27 au 29 août au Conservatoire royal de Mons. Ce concours est une première pour certains de ces jeunes. Il représente donc une très belle opportunité pour eux de s’améliorer dans leur pratique de l’accordéon, comme nous l’explique Olivier Douyez, présent de l’ASBL Accordéons-nous qui organise le concours, et également professeur au Conservatoire royal de Mons : "Chaque fois que l’on participe à un concours, on mûrit, on attrape plus de maturité, d’expérience et de technique. Pour les niveaux un peu plus haut, qui étudient ici, au Conservatoire royal, ça leur permet aussi d’être confrontés à des candidats et jurys étrangers".

3 images Deux des 12 Belges qui participeront au concours international d’accordéon. © Tous droits réservés.

Une passion transmise par d’autres accordéonistes D’où vient la passion de ces jeunes pour cet instrument privilégier pour la culture populaire ? Pour Romain, Roméo et Sophia, il a suffi d’une rencontre pour que la magie opère. Romain, 17 ans : " Petit, j’ai participé à un stage de jeunesse et mon animatrice jouait de l’accordéon. J’ai alors voulu essayer et depuis, je n’ai jamais arrêté. Cela fait maintenant 10 ans que j’en fais et je souhaite devenir accordéoniste professionnel". Roméo, 11 ans : "Mon professeur de solfège fait de l’accordéon et du coup, ça m’a inspiré". Sophia, 13 ans : "Dans ma famille, tout le monde joue d’un instrument. Mon grand-père jouait de l’accordéon et un jour, il m’a laissé essayer et j’ai tout de suite aimé".

3 images 5 des 12 Belges qui participeront au concours international d’accordéon, et leur professeur. © Tous droits réservés.

Travail et rigueur Peu importe l’âge, la maîtrise de l’accordéon demande un investissement personnel. Chaque jour, ces jeunes répètent entre 20 minutes et 1h30. Un travail régulier qui est nécessaire pour apprivoiser son instrument et maîtriser ses partitions. Néanmoins, cette discipline et ce rythme de répétition ne sont pas toujours évidents à suivre pour les plus jeunes. Heureusement, ils peuvent compter sur leurs parents. C’est le cas de Marco, 12 ans, soutenu par son papa Andréa : " C’est un challenge pour lui, et donc c’est aussi un challenge pour mon épouse et moi-même. On l’accompagne dans ce défi. On l’aide de différentes manières. On transporte, par exemple, son accordéon à sa place parce que c’est un instrument qui est lourd, surtout pour un petit garçon de 12 ans. Il faut aussi lui rappeler de répéter pour qu’il soit prêt le jour-j." Au total, 40 accordéonistes participeront à ce concours, qui aura lieu du 27 au 29 août au Conservatoire royal de Mons. Parallèlement, le festival international d’accordéon s’y déroulera également et se tiendra, lui, du 25 au 28 août.

Extrait JT du 01/05/2019:

