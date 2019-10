12.000 visiteurs ont participé à la 5e Nuit des Musées à Mons

Les autorités montoises ont communiqué un bilan positif pour la 5e édition de la Nuit des Musées qui s'est déroulée vendredi soir. 12.000 visiteurs, soit plus de 4.000 par rapport à l'édition 2018, se sont plongés dans l'ambiance des musées montois.

Dix lieux muséaux montois ont suscité un grand intérêt dans le cadre de la 5e Nuit des Musées qui s'est déroulée de vendredi 19h00 jusqu'à samedi 01h00 du matin. Le public a eu l'occasion de se plonger dans les ambiances les plus diverses autour des expositions, nourries de musique, de danse, de comédie, d'art du cirque, et de divers ateliers pour les grands et petits.

La programmation 2019 se voulait également encore plus ancrée sur le territoire, grâce à de très nombreuses collaborations avec les commerçants, restaurateurs et producteurs locaux.

La Ville de Mons a rappelé que le "Pass" donnant accès aux sites de la Nuit des Musées pourra encore être échangé, jusqu'au 1er décembre prochain, contre une entrée gratuite parmi tous les sites du Pôle muséal.