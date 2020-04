116 des 146 maisons de repos bruxelloises impactées par le coronavirus

Vu la situation particulièrement sensible dans les maisons de repos à Bruxelles et en prévision de ce week-end de trois jours, la Région bruxelloise confirme que des mesures spécifiques sont prises. 200 volontaires (médecins, infirmiers et aides-soignants) se tiennent prêts à soutenir les maisons de repos. Toutes celles qui ont demandé de l’aide ont reçu la liste et les coordonnées de ces volontaires. Un numéro de téléphone de garde connu de tous ces établissements bruxellois est disponible en permanence pour signaler de nouveaux problèmes. Aujourd’hui, le secteur des maisons de repos doit faire à de nombreuses défections au sein de son personnel. 568 travailleurs sur 7000 sont absents ou malades.

A ce jour, 116 des 146 maisons de repos bruxelloises sont impactées par le coronavirus. Et elles ont déjà payé un lourd tribut à cette crise sanitaire. 190 résidents sont décédés du covid-19 (confirmé) et 254 sont suspectés d’être décédés après avoir contracté le virus. A Bruxelles, le secteur (privé et public) compte 13.000 résidents.