100.000 utilisateurs en plus en 2021 : le guichet électronique Irisbox a le vent en poupe

C’est la plateforme en ligne de la Région bruxelloise, celle par laquelle tous les citoyens peuvent effectuer des démarches administratives, qu’elles soient régionale ou communale : Irisibox a connu en 2021 une croissance importante de son utilisation.

L’an dernier, 745.809 Bruxellois ont été enregistrés sur Irisbox, parmi lesquels 106.335 étaient de nouveaux utilisateurs. "Les formalités les plus plébiscitées sont la composition de ménage, l’extrait d’acte de naissance ou encore l’extrait du casier judiciaire", indique le communiqué de la Région.

Si la crise sanitaire et la restriction d’accès aux maisons communales ont certainement accru le recours à Irisbox en 2020, les Bruxellois semblent avoir conservé cette habitude en 2021. "Les Bruxellois se rendent compte qu’il est souvent plus simple et plus rapide de faire ses démarches administratives en ligne plutôt que de se rendre dans les administrations", analyse Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois de la Transition numérique et de la Simplification administrative.