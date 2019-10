100.000 euros de confiscations pour une famille de Bièvre coupable d'abus de biens sociaux

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné mercredi un couple et leur fille, originaires de Bièvre, à des confiscations de 40.000 euros pour chacun des parents et de 10.000 euros pour leur fille, pour des préventions d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux. Une déclaration de culpabilité a été prononcée à l'encontre des prévenus, tout comme le dépassement du délai raisonnable.

Lancée en 1989, la société Medical Meeting System (MMS) organisait des événements à destination de firmes médicales et pharmaceutiques. En novembre 2008, le fisc s'est intéressé aux activités de la société. Pour l'administration, celles-ci s'apparentaient à celles d'une agence de voyage, domaine concerné par une TVA de 21 % et non de 6 % comme pratiquée jusqu'ici par la famille namuroise. Dans la foulée, MMS a lancé MMS Belgium et MMS Travel. La société mère fera faillite 3 ans plus tard et les deux autres cesseront leurs activités en 2014. L'inspecteur des impôts estime qu'un total de 506.000 euros, sur une période de 5 ans, aurait été déduit illégalement. On parle donc d'abus de biens sociaux.

Du côté du parquet, le substitut Biémar dénonçait des frais imputés à la société : voyages à Disneyland, thalassothérapie, mariage (un montant de 20.000 euros), sacs Delvaux, tapis d'orient, tondeuse, tronçonneuse, tracteur, châssis ... Pour le substitut, la famille a vécu sur le compte de sa SPRL, entraînant celle-ci dans la faillite. Le ministère public estimait aussi que le siège social, renseigné à Zaventem pour une des sociétés, était fictif.