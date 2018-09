10 ans de prison ferme pour des viols et violences conjugales à Houyet

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, un homme à une peine de 10 ans de prison. Il était poursuivi pour viol, attentat à la pudeur, menace, séquestration, harcèlement et hacking informatique commis contre son ex-compagne et sa belle-fille entre 2011 et 2017 à Houyet.

La police de la zone Haute-Meuse était intervenue le 12 août 2017 à Houyet à la suite d'un appel passé au 101. L'appel à l'aide provenait d'une fille née en 2004, car le prévenu, à savoir son ex beau-père, la contraignait elle et sa mère a lui faire une fellation. Couteau en main, l'homme a déclaré "soit vous le faites toutes les deux, soit on meurt tous".

Durant la période infractionnelle, le prévenu a par ailleurs forcé son ex-compagne a lui faire plusieurs fellations. Une dizaine de fois selon la victime. Une seule fois selon le prévenu. "Mais ce dernier a filmé deux fois ces scènes et on s'aperçoit rapidement que les actes ne sont pas consentis", a précisé le parquet de Namur lors de l'audience.

Outre les faits de mœurs, le prévenu était poursuivi pour avoir harcelé son ex-compagne en la surveillant régulièrement, pour hacking informatique en supprimant des contacts de son téléphone, ainsi que pour des faits de menace et séquestration.