Zone basse émission à Bruxelles: "Je préfère payer l'amende que de me séparer de ma voiture"

Difficile de retrouver une compagne aussi confortable

Entre Olivier et son allemande, l'histoire dure depuis 15 ans. "Effectivement, je trouve que ce serait stupide de devoir se séparer", lance le conducteur. Malgré son âge et le fait qu'elle soit désormais interdite de rouler à Bruxelles, il ne trouve encore à sa compagne de route que des qualités. "C'est une voiture dont la valeur neuve était de 55.000 euros en 2004. Elle a des phares au xénon, quatre roues motrices, le GPS, les sièges chauffants à l'avant et à l'arrière, l'intérieur cuir, l'air conditionné, et bien d'autres. Elle était "full options" à l'époque".

Un confort dont Olivier ne veut pas se passer. Or, racheter une voiture de ce niveau lui coûterait cher, très cher. "Je vais payer entre 10.000 et 15.000 euros pour un véhicule de gamme similaire". Tout cela pour une occasion, dont il ne connait pas l'état exact, et avec laquelle il ne pourra peut-être rouler que quelques années vu le durcissement de cette zone de Basse-émission. Un pari risqué, selon lui. "Donc, j'ai fait mon calcul. Si vous faites un crédit pour une voiture d'occasion de 10.000 euros, cela revient à un peu plus de 200 euros par mois. Si elle coûte 15.000 euros, on atteint presque les 300 euros par mois. Tout cela sur une durée de 5 ans".