Zekiel007 : le policier bruxellois qui cartonne sur Tiktok

Zekiel007, c'est la nouvelle sensation du réseau social TikTok. Derrière ce pseudonyme, on retrouve Dimitri, inspecteur général à la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles. Grâce à des vidéos très courtes, Dimitri, 36 ans, partage son quotidien avec une communauté de plus de 80.000 abonnés. Nous l'avons rencontré Place Fernand Cocq, à deux pas du commissariat d'Ixelles.

Tout a commencé en mai après la mort de Georges Floyd, un homme noir mort étouffé sous le genou d'un policier à Minneapolis. Le décès de Floyd provoque la colère partout dans le monde et des milliers de personnes vont commencer à manifester contre les violences policières. Les manifestations s'étendent jusqu'en Europe et en Belgique. L'image de la police en prend un coup. C'est à ce moment-là que Dimitri décide de créer son compte TikTok.

Son objectif est de montrer l'envers du décor de son métier, tout en cassant les préjugés. L'inspecteur publie des vidéos où il répond aux questions de ses abonnés, de plus en plus nombreux au fur et à mesure des jours. "J'ai beaucoup de questions sur comment intégrer la police, où postuler, quelle taille il faut avoir, quel poids... Ce sont des questions récurrentes", explique Dimitri. Les vidéos ont un format très court, à peine 15 secondes, et sont parfois agrémentées de musique. Parfaitement coiffé, en uniforme, sourire ravageur, le policier se met souvent en scène au bureau, avant une intervention, pendant une patrouille ou encore durant ses pauses.

Avec humour, et souvent en musique, Zekiel007 fait preuve d'une grande transparence vis-à-vis de son travail, même si il ne peut pas tout révéler. "Je m'exprime sur les réseaux sociaux en tant que policier donc je ne peux pas tout dire. Et c'est normal. Je n'ai pas le droit de donner des informations sur des enquêtes en cours, par exemple, et je m'abstiens de partager mon avis sur les décisions politiques. J'ai un code de déontologie à suivre", avoue l'inspecteur. Et si il dérape, sa hiérarchie le saura. La zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles possède elle-même un compte TikTok, bien moins suivi que celui de Dimitri, et encourage le policier à poursuivre son initiative. Dans quelques jours, Dimitri rejoindra d'ailleurs la police fédérale. En plus de ses interventions, il participera à la communication, notamment via son compte TikTok.