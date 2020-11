Woonbox: un projet pilote de logements temporaires à Molenbeek

C’est une vision peu commune: des bâtiments construits... à l’intérieur d’un autre bâtiment, bien plus vaste, et inoccupé actuellement. Il s’agit d’un immeuble à Molenbeek, choisi par l’ASBL Samenlevingsopbouw, pour y implanter son projet de "Woonboxes". A savoir des logements à but social, montables et démontables en quelques jours seulement.

Lors de notre visite, nous découvrons la première Woonbox finalisée. Il s'agit d'un logement modeste mais confortable, en bois, comprenant quatre chambres pour environ 90 m². Le projet est né il y a un an et demi, il se concrétise enfin. "Cela a pris du temps, notamment pour convaincre des partenaires”, admet Angela Van De Wiel, coordinatrice de l’ASBL, "mais le résultat est là, et nous allons pouvoir loger des personnes en situation de précarité et leur donner la possibilité de se stabiliser. Nous sommes donc très satisfaits."

Rassurer les propriétaires

Au total, dix Woonboxes sont construites dans un des étages de l'immeuble, et 34 personnes y seront accueillies pendant un peu plus d’un an. Le projet a bénéficié d’un financement public: près de 400.000 euros de la Flandre, et près de 200.000 euros de la Région bruxelloise. Maintenant que les logements sont payés, l’idée est de pouvoir les réutiliser sur d’autres sites à l’avenir. "Avec ce projet pilote, nous espérons pouvoir rassurer les propriétaires en leur montrant que c’est possible, que ça peut être beau, que c’est bien encadré et que c’est une vraie solution pour de nombreuses personnes à Bruxelles", explique Hanna Clarys, co-responsable du projet.

Reste à souligner que les locataires sont encadrés par des travailleurs sociaux lors de leur séjour, afin qu’ils puissent voler de leur propres ailes une fois qu’ils quittent les logements.