Woluwe-Saint-Pierre veut lutter davantage contre les incivilités sur le modèle cannois

La commune de Woluwe-Saint-Pierre s'inspire de la ville de Cannes pour lutter contre les incivilités. En guise de sensibilisation et d'information, la commune bruxelloise va décliner des visuels directement inspirés de ce que fait la ville de Cannes, en France. "C'est une question de respect et de qualité de la vie, que nous entendons maintenir", explique le bourgmestre (CDH) Benoît Cerexhe. Les sanctions administratives communales (SAC) ont été créées en 1999. Si elles sont passées de 387 constats en 2011 à 2964 en 2017, 94% des infractions concernent le seul stationnement. Les vraies incivilités touchant par exemple à la malpropreté demeurent marginales. La commune n'a infligé aucune SAC pour des déjections canines ou des souillures de la voie publique par des mégots, par exemple.

Inverser la tendance

C'est pour étendre les sanctions à l'ensemble des incivilités que la commune lance une vaste campagne d'information au moyen d'affiches et de brochures. Dès le mois de mai, place à la répression sur le mode "tolérance zéro" grâce aux 17 agents constatateurs de la commune. La police est également associée à la campagne, dont les limites sont évidentes : les agents constatateurs et sanctionnateurs ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte. Ils ne peuvent dès lors pas obliger un citoyen pris en faute à décliner son identité. Et le temps d'appeler la police en renfort, le contrevenant aura eu tout le loisir de prendre la fuite puisque les agents communaux ne peuvent pas le priver de sa liberté de mouvement. Reste donc le caractère dissuasif des amendes et la force de persuasion des affiches pour modifier le comportement des habitants peu soucieux du respect du cadre de vie commun.