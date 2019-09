Woluwe-Saint-Pierre : la piscine rouvre juste à temps pour la rentrée

Après trois mois de fermeture, la piscine olympique de Sportcity a rouvert ses portes ce lundi matin. Les autorités communales ont profité de l'été - et de l'absence des groupes scolaires - pour faire remplacer tout le système de chaufferie.

Les anciennes chaudières des années 1970 et 1990 ont été remplacées par des chaudières gaz à condensation. Le bénéfice escompté? Une réduction de la facture de gaz de 25%, soit une économie annuelle de 40 000 euros.

Nous sommes très heureux de voir les travaux se terminer dans les délais

"Fermer la piscine pendant 3 mois en plein été a été une décision difficile à prendre, explique Benoît Cerexhe, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. Mais à l’arrivée notre magnifique complexe sportif est désormais plus économique, moins énergivore et plus qualitatif. "

Cette réouverture dans les temps, c'est évidemment une bonne nouvelle au regard de la saturation que connaissent les piscines bruxelloises. Dans la capitale, faute de places en suffisance, on estime qu'un élève sur quatre ne va jamais à la piscine dans le cadre scolaire.