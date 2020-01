Woluwe-Saint-Lambert: les chaufferettes de terrasse interdites

La commune de Woluwe-Saint-Lambert veut interdire sur tout le territoire ces petites chaufferettes installées sur pieds et qui réchauffent les clients en hiver.

Et bien ces chaufferettes, la commune de Woluwe-Saint-Lambert n'en veut plus. L'échevine de l'Urbanisme, Delphine De Valkeneer, explique: "on souhaite étendre cela à tout le territoire tout d’abord pour éviter les distorsions de concurrence entre commerce mais également surtout pour des motifs d’ordre écologique. Vous le savez sans doute, les chaufferettes consomment énormément d’énergie, elles polluent énormément et en plus elles ont un pouvoir calorifique très faible. Donc en plus de polluer, de consommer énormément d’énergie, elles sont également inefficaces. Pour le moment on est en train de déterminer donc au niveau juridique quels sont les outils qui vont nous permettre d’étendre cette interdiction à l’ensemble du territoire. On examine en particulier, si la commune peut adopter un règlement d’urbanisme spécifique qui porte exclusivement sur les chaufferettes."