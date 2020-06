Woluwe-Saint-Lambert: l'alcool interdit sur la place Saint-Lambert entre 23 heures et 7 heures

Pendant les mois d’été, la police enregistre régulièrement une augmentation des faits de tapage nocturne, d’ivresse publique ou d’incidents aux alentours des nombreux établissements de la place Saint-Lambert.

Pour soutenir la reprise du commerce en pleine période de déconfinement et afin d’éviter tout risque de débordement, le Conseil communal a adopté à l’unanimité, en sa séance du 29 juin, un règlement de police. Jusqu’au 31 octobre 2020, les rassemblements de plus de trois personnes seront interdits de même que la consommation d’alcool sur la voie publique, aux abords et sur la place Saint-Lambert entre 23 heures et 7 heures du matin.

Les contrevenants s’exposent à une amende administrative pouvant aller jusqu’à 350 €.