Watermael-Boitsfort : Habeebee, une savonnerie artisanale et un projet collaboratif

Difficile de l’ignorer aujourd’hui, un des gestes les plus efficaces contre le coronavirus c’est de se laver les mains régulièrement. Un mot d’ordre qui fait bien sûr l’affaire des producteurs de savon. C’est le cas de la savonnerie artisanale bruxelloise Habeebee qui produit des savons à base de cire d’abeille collectée directement chez les apiculteurs.

Habeebee, est un savonnerie artisanale, mais aussi une entreprise qui se différencie par son projet collaboratif, comme l’explique Alexia van Innis sa fondatrice :

"Ce qui nous différencie, c’est le projet collaboratif autour de l’abeille et de l’apiculture. Plus de 150 citoyens sont engagés dans l’apiculture de Habeebee. Il y a également des écoles et des entreprises".

Une apiculture durable

"Tout le monde participe à une apiculture belle et durable respectueuse des abeilles et qui leur laisse l’essentiel, c’est-à-dire leur miel", souligne Alexia.

Pour la fondatrice de la savonnerie, la cire d’abeille permet d’obtenir un savon très doux qui va durer dans le temps : "Elle lui donne de la structure et favorise sa longévité".

Habeebee vient d’installer son entrepôt à Watermael-Boitsfort et y a ouvert son premier magasin.

Ecoutez l’interview par Geoffroy Fabré de Caroline de Bellefroid, membre de la coopérative et responsable du marketing chez Habeebee, diffusée ce jeudi sur Vivacité dans Bruxelles Matin.