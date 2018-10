Vols retardés suite à une défaillance technique à Brussels Airport

"Il y avait des files monstres au contrôle de sécurité ce qui a engendré une heure de retard. Et une fois ces postes passés, plus un seul vol n'était affiché sur les panneaux indicateurs. On a cherché partout après notre porte! " Cette passagère qui se rend au Portugal pour voir sa fille n'avait pas encore embarqué à 14h15, alors que son avion devait décoller à 13h15. En cause, une défaillance technique du service bagages et des informations de départ. Elle a causé des retards dans le terminal de départ.

Rien à voir donc avec la grève du zèle des douaniers, qui elle, concerne les arrivées à l'aéroport.

"La situation est en train de se normaliser, indique une porte-parole de l'aéroport de Zaventem. C'est un des maillons qui a été affaibli et toute la chaîne qui a été ralentie. Nous ne savons pas encore combien de vols ont été retardé à cette heure." Le problème technique a eu lieu entre 12h et 12h30.