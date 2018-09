Voilà à quoi ressemble la nouvelle fresque du parcours BD de la ville de Bruxelles

C'est la nouvelle fresque du parcours BD: la fresque de la Tour à Plombs de Bruxelles (rue de l'abattoir 24). Elle vient d'être inaugurée ce vendredi après-midi. On y voit Zidrou, le scénariste de la fresque, entouré d'une dizaine de personnages de neuf auteurs différents: Le Boss de Bercovici, Tamara de Darasse, Sac à Puces de Brab et Falzar, la Boule à zéro d'Ernst, Will d'E411, le Marsupilami de Frank Pé et Zidrou (ou plutôt un bout de sa queue), Ducobu de Godi, Chlorophyle de Godi créé par Macherot, Léonard de Turk créé par de Groot et Clifton de Turk créé par Macherot.

"J'ai voulu rendre hommage à mes collaborateurs, explique Zidrou. Et mettre en avant différents personnages de ma production pour la jeunesse. Même si l'idée vient de moi à la base, s'il n'y a personne pour les dessiner, je n'existe pas." Zidrou a imaginé les scénarios de L'élève Ducobu dessiné par Godi ou encore Tamara dessiné par Darasse.

Sur le site de la tour à plombs

Derrière la fresque, une haute tour en brique pointe vbers le ciel. C'est la Tour à plombs, un ancien complexe industriel du XIXe siècle situé rue de l'abattoir 24. Le bâtiment était voué à la démolition au début des années 90 mais il a finalement été rénové par la Ville de Bruxelles. Aujourd'hui, on y retrouve une école, une salle polyvalente, un foyer, une salle de spectacle, un gymnase et un grand espace situé sous les combles.