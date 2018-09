Voilà à quoi ressemble la nouvelle fresque BD de la ville de Bruxelles

C'est la nouvelle et la toute première fresque du parcours BD: la fresque de la Tour à Plombs de Bruxelles (rue de l'abattoir 24). Elle vient d'être inaugurée ce vendredi après-midi. On y voit Zidrou, le scénariste de la fresque, entouré d'une dizaine de personnages de neuf auteurs différents: Le Boss de Bercovici, Tamara de Darasse, Sac à Puces de Brab et Falzar, la Boule à zéro d'Ernst, Will d'E411, le Marsupilami de Frank Pé et Zidrou (ou plutôt un bout de sa queue), Ducobu de Godi, Chlorophyle de Godi créé par Macherot, Léonard de Turk créé par de Groot et Clifton de tur créé par Macherot.