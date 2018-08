Vivaqua lance les factures d'eau mensuelles via la plateforme Doccle

Cet été, Vivaqua propose aux Bruxellois la possibilité de payer leurs factures d'eau mensuellement. Pour bénéficier de ce service, il suffit de s'inscrire sur la plateforme coopérative Doccle, un site internet et une application qui centralisent plusieurs services administratifs.

L'idée séduit déjà 5700 inscrits depuis le mois de juillet. L'opérateur d'eau Vivaqua souhaite augmenter ces inscriptions en ligne dès la rentrée.

Cette inscription se fait en trois étapes :

1) Créer son compte Doccle gratuitement

2) Lier son compte Doccle à Vivaqua

3) Recevoir, payer et archiver ses factures tous les mois

Le paiement est calculé sur base d'une provision mensuelle. Tout surplus ou déficit est calculé en fin d'année. Selon Yves Bourdeau, directeur financier de Vivaqua, ce système permet de "s'inscrire dans le budget mensuel des ménages afin de se rendre mieux compte des dépenses et consommations réelles en eau". Le but est également d'éviter d'accumuler les dettes en fin d'année, lorsqu'on reçoit une facture d'eau aux montants élevés. Ici, les paiements mensuels correspondent à de plus petits montants.

Un service uniquement disponible en ligne

Le service, gratuit, ne sera pas proposé en facturation "papier" classique, pour des raisons économiques et écologiques. Pour les personnes qui ne seraient pas familiarisées aux technologies numériques, Vivaqua proposera durant le mois de septembre une borne d'aide à l'inscription disponible à l'accueil de son siège social, à Bruxelles. La facturation annuelle au format papier reste toujours d'actualité pour ceux et celles qui le souhaitent.