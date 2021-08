Visiter nu une expo de… nus ! Ce sera bientôt possible à Bruxelles

C’est une expérience pas tout à fait comme les autres à laquelle les visiteurs sont invités à participer le 30 août à Tour et Taxis, celle de visiter une exposition dans le plus simple appareil.

C’est la société Tempora qui propose cette expérience naturiste pour son exposition "Ceci n’est pas un corps". Une expo qui propose justement des représentations… de corps humains, en versions hyperréalistes. Dans les allées de Tour à taxis, certaines des 40 œuvres présentées sont habillées, mais d’autres sont nues. Alors, pour mettre modèles et visiteurs sur un pied d’égalité, les organiseurs ont eu l’idée de cette soirée de visite réservée aux naturistes.

Ce n’est pas tout à fait une première puisqu’une visite naturiste avait déjà été organisée lors de la présentation de cette même expo au musée de la Boverie à Liège. C’était il y a un an et demi et en partenariat avec les fédérations de naturistes. Selon la société Tempora, l’expérience avait été un succès, d’où cette volonté de la reproduire à Bruxelles.

Cette visite nue est prévue le 30 août à Tour et Taxis de 18h30 à 21h. Le billet d’entrée est à 14,5 euros. Prévoyez tout de même un sac ou une poche pour le transporter, une fois l’entrée franchie.