Violences policières: une manifestation ce lundi à Bruxelles

Les gilets jaunes et Youth for Climate ont obtenu une autorisation pour leur manifestation contre la violence policière "United Against Police Violence", qui se tiendra lundi à 16h00 place de l'Albertine, au Mont des Arts, à Bruxelles. Une délégation interpellera aussi le conseil communal bruxellois, qui commence à la même heure lundi.

Les gilets jaunes et Youth for Climate sont aussi soutenus pour "United Against Police Violence" par diverses associations. La manifestation intervient à la suite des violences policières à l'encontre d'Extinction Rebellion à Bruxelles le samedi 12 octobre.

Une délégation lira également un texte au conseil communal de Bruxelles. "Nous voulons exprimer notre vision des devoirs de la police. C'est une histoire contre les modèles de pouvoir et le contraste social dans la démocratie. Le rôle de faire respecter la loi doit aussi faire en sorte qu'il y ait le moins d'escalade et que chaque individu, y compris des personnes sans papier, soit protégé plutôt qu'attaqué", indique Roeland Ghys, organisateur.

La manifestation était dans un premier temps prévue à 18h00 rue du Marché Aux Herbes, près de l'Hôtel de Ville et de la Grand-Place. Après discussion avec la police, il a été convenu de manifester place de l'Albertine.