Vingt-neuf écoles bruxelloises se lancent dans un projet zéro déchet

Vingt-neuf écoles bruxelloises se lanceront dès la rentrée de septembre dans un projet zéro déchet, annonce mardi Bruxelles Environnement, qui leur apportera un accompagnement. Enseignants, enfants et même parents d'élèves seront invités à trier et récupérer au maximum.

"La rentrée des classes est l'occasion d'agir pour l'environnement et de montrer aux plus jeunes qu'il est possible de changer nos habitudes de consommations", explique Bruxelles Environnement. "Cela fait plus de 20 ans que la Région bruxelloise, avec le soutien de certaines directions d'école proposent des listes d'achats dit 'écologiques'. Aujourd'hui, il faut aller plus loin: pourquoi acheter du neuf si on a déjà tout ce dont il nous faut? "

Pour guider enseignants, enfants et parents, Bruxelles Environnement a publié deux brochures intitulées "La liste de matériel scolaire sous la loupe du zéro déchet" et "Le pense-pas-bête du zéro déchet à l'école". Un site internet (www.bubble.brussels) sur lequel on trouve une série de projets d'éducation à l'environnement a par ailleurs été lancé.

De manière générale, il est notamment conseillé de se diriger vers les magasins de seconde main pour les achats scolaires, d'opter pour des matériels non-toxiques et qui respectent l'environnement ou encore de mettre les collations et pique-niques dans des contenants réutilisables (gourdes, boites ou emballages en tissus).



