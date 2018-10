Vingt-cinq chefs en lice pour le titre de meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles

Les chefs de 25 restaurants bruxellois participeront le 22 octobre prochain au premier concours de la meilleure croquette aux crevettes de la capitale, organisé par Visit.Brussels, l'agence de communication du tourisme de la Région bruxelloise. Les candidatures ont été confirmées ce vendredi et le nombre de participants est "satisfaisant pour une première édition", a indiqué Olivier Marette, responsable des projets gastronomiques, auprès de l'agence Belga.

"La croquette aux crevettes fait partie des incontournables de notre patrimoine culinaire belge", justifie Visit.Brussels, dont l'une des missions est de promouvoir la scène culinaire bruxelloise.

"Petites reines de notre gastronomie locale"

La confrontation aura lieu le lundi 22 octobre au "Comme chez soi"**. Un jury composé d'une dizaine de chroniqueurs gastronomiques - Carlo De Pascale et Eric Boschman notamment - et présidé par l'ancien chef triplement étoilé de l'établissement Pierre Wynants dégustera les "petites reines de notre gastronomie locale" à l'aveugle. Les jurés rempliront ensuite une grille de cotation reprenant différents critères: forme/taille, cuisson, température de service, panure, friture du persil, dressage, appareil, quantité de crevettes et goût.