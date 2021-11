Vincent De Wolf appelle la Région à garder les pistes cyclables avenue de Tervueren

Le bourgmestre d'Etterbeek Vincent De Wolf a exhorté mardi la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt à lever l'ordre de Bruxelles Mobilité de retirer les pistes cyclables déployées ces lundi et mardi à la demande de la Commune sur l'avenue de Tervueren. Cet ordre serait illégal et contraire au consensus dégagé avec la ministre, selon lui.

La Commune d'Etterbeek a entrepris lundi des travaux d'installation de deux nouvelles pistes cyclables monodirectionnelles temporaires sur l'avenue de Tervueren, sur base d'une ordonnance de police de sécurité routière adoptée vendredi par le collège, qui a ainsi décidé de se substituer à la Région.

C'est que cela faisait plus de 15 mois que ces aménagements se faisaient attendre et que la circulation devenait de plus en plus dangereuse, avec la multiplication des vélos et trottinettes fréquentant l'avenue, selon l'appréciation du collège.

"Il y a deux ans, on était à environ 1.100 cyclistes et on est actuellement autour des 1.400, avec une augmentation trois fois plus importante parmi les enfants", souligne le bourgmestre.

"En 2019, Pascal Smet (alors ministre régional de la Mobilité) voulait installer en urgence une piste cyclable bidirectionnelle, projet que nous avions refusé sur base de plusieurs études". En octobre 2019, la Commune a présenté en retour un projet de deux pistes monodirectionnelles autour d'une berme centrale verte, qui a plu à la ministre Elke Van den Brandt.

Dans l'attente de cet aménagement définitif, elle souhaitait faire une piste bidirectionnelle provisoire, en mettant en œuvre des conditions de sécurité imposés par la Commune. Cette dernière a marqué son accord, à la condition qu'une demande de permis d'urbanisme soit introduite dans les neuf mois pour le projet définitif.

La Région n'ayant à ce jour ni initié les démarches pour les aménagements définitifs ni mis en place la piste bidirectionnelle provisoire, la Commune a décidé de prendre la main.

"C'est une voirie régionale gérée par la Région, mais le bourgmestre, compétent pour la sécurité routière, peut prendre une ordonnance de police s'il y a carence de l'autorité régionale", défend le bourgmestre. "C'est sportif, je l'accorde. Mais la politique, c'est faire des choix, et ne pas décider, c'est le pire".

En milieu de journée lundi, la ministre Elke Van den Brandt a convoqué une réunion pour évaluer les travaux en cours et a demandé quelques aménagements qui ont été acceptés.

Peu après 17h00, Bruxelles Mobilité a envoyé au collège une mise en demeure lui ordonnant d'interrompre le chantier et de remettre les lieux en l'état d'ici mardi 17h00. Sans cela, Bruxelles Mobilité menaçait de s'en charger au frais de la Commune. "L'ordre de Bruxelles Mobilité est rocambolesque et certainement illégal", estime Vincent De Wolf, qui a partagé lundi soir sa stupéfaction sur Twitter.

Une première piste cyclable a vu le jour lundi sur la latérale Nord de l'avenue de Tervueren, entre Montgomery et Mérode, vers les arcades du Cinquantenaire. Les travaux se poursuivent ce mardi sur la latérale Sud de l'avenue. Une quarantaine de places de voitures sont supprimées au total.