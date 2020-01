Vilvorde : interruption des recherches pour retrouver le jeune homme disparu

Les recherches menées à Vilvorde pour retrouver Frederik Vanclooster (21 ans), disparu la nuit du réveillon, ont été interrompues peu après 16 heures jeudi, rapporte la police. De nouvelles recherches auront lieu vendredi.

Le jeune homme a été vu pour la dernière fois au Steenkaai à Vilvorde, vers 3h00 du matin mercredi. Il mesure 1m94 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et porte des lunettes à monture ronde. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en velours brun, une chemise à carreaux, un pull gris et une veste d'hiver bleu foncé.

Toute personne pouvant fournir des informations concernant cette disparition peut prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30 300 ou via Child Focus au 116 000.

Des dizaines de bénévoles mobilisés depuis mercredi

Des dizaines de bénévoles ont déjà effectué des recherches mercredi, en vain. Les opérations de jeudi étaient cette fois coordonnées par la Cellule des personnes disparues, qui les a répartis par groupe de quatre. Un hélicoptère et un bateau avec sonar ont été mobilisés.

Les recherches ont essentiellement été menées autour du domicile du disparu et dans le parc communal.