Ville de Bruxelles : Philippe Close veut un cadre plus efficace pour lutter contre la prostitution de rue

La Ville de Bruxelles tente depuis plusieurs années d’éradiquer la prostitution de rue dans le quartier de l’Alhambra. En 2017, elle a pris un règlement interdisant notamment le racolage et contenant une série de mesures pour empêcher les nuisances qui y sont liées. Conformément à une loi de 1948, les infractions à ce règlement sont sanctionnées par des peines de police. Dans les faits, le dispositif s’avère trop lourd et ne permet pas de réprimer suffisamment les personnes qui enfreignent le règlement, constate le bourgmestre.

Afin d’assurer "un suivi plus rapide et plus local des infractions constatées", M. Close suggère le recours aux sanctions administratives communales, régime reposant sur des agents sanctionnateurs communaux, et propose une modification de la loi communale en ce sens.