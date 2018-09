Ville de Bruxelles : le cDH dénonce un conflit d'intérêt dans le chef d'une candidate PS

Ce lundi, au conseil communal de la Ville de Bruxelles, le point 49 de l'ordre du jour provoquera une intervention du conseiller communal cDH Hamza Fassi-Fihri. Il s'agit de l'octroi d'une subvention supplémentaire à l'asbl Arthis - La Maison culturelle belgo-roumaine. Une association ayant arrêté ses activités, ses subsides doivent être réattribués à d'autres asbl actives dans le domaine de la cohésion sociale. Parmi les bénéficiaires, la Maison culturelle belgo-roumaine recevrait pour les années 2019 et 2020 61.500 euros, en plus des subsides déjà octroyés par la Commission communautaire française (la Cocof)

La coordinatrice sur la liste socialiste

"Je compte demander le retrait du point de l'ordre du jour et son report après les élections", dénonce Hamza Fassi-Fihri. "Il y a deux faits : 1°) la coordinatrice de cette association se présente sur la liste socialiste; 2°) et dans le même temps, en pleine campagne électorale, cette association reçoit 61.000 euros de subsides supplémentaires. C'est un conflit d'intérêt, je trouve ça malsain. Il y a une suspicion sur le fait que cette association bénéficie de ces 61.000 euros peut-être parce que sa responsable est sur la liste socialiste."

L'échevine Hariche conteste tout conflit d'intérêt

En charge de la cohésion sociale, l'échevine (PS) Faouzia Hariche ne comprend pas les attaques de l'élu humaniste. "Cette association bénéficie de subsides depuis au moins 15 ans et réalise un travail remarquable. Elle a donc aussi été subsidiée entre 2006 et 2012 lorsque le cDH faisait partie de la majorité et tant les échevins Mampaka que Fassi-Fihri ont soutenu le travail de la Maison culturelle belgo-roumaine. (...) Il n'est pas anormal que les partis politiques prennent contact avec des personnes qui s'investissent de manière active dans la société civile et le cDH en avait fait autant en démarchant Chico Kebsi, qui était président de Promo-Jeunes. Et le PS n'a jamais remis en question le travail de Promo-Jeunes, qui est un travail excellent, parce que Chico Kebsi était sur la liste cDH, donc voila."

L'argument fait bondir Hamza Fassi-Fihri : "c'est un excellent exemple. En effet, un responsable d'association s'est présenté sur nos listes en 2006. Il bénéficiait d'un subside récurrent de 30.000 euros et bien, tout simplement, il a été suspendu. Ce subside n'a pas été versé en 2006. J'ajouterai que le fait que nous nous serions, nous cDH, éventuellement mal comportés par le passé ne rendrait pas légitime la pratique actuelle", conclut l'ancien échevin de la culture de la Ville de Bruxelles.