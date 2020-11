Ville de Bruxelles: Fatima Moussaoui (ex-cdH) rejoint le groupe PS

Fatima Moussaoui, qui siège au conseil communal de la Ville de Bruxelles depuis 1998, a décidé de rejoindre le groupe PS. Elle y siégeait depuis septembre dernier comme indépendante après avoir représenté le cdH durant plus de 20 ans.

L’information a été divulguée mardi par le bourgmestre socialiste de la Ville, Philippe Close.

"Je connais Fatima depuis des années. Progressiste, directrice de la crèche « Mères et Femmes », elle connaît bien le secteur de la petite enfance et du logement social. Je me réjouis qu’elle nous rejoigne, c’est un visage que nos habitants connaissent bien car elle s’est toujours battue pour la cohésion sociale dans tous nos quartiers", a commenté le bourgmestre.

Fatima Moussaoui a également été secrétaire nationale à l’intégration au cdH de 1999 à 2011 et député régionale bruxelloise de 2004 à 2009.

Son arrivée dans les rangs socialistes porte le nombre de sièges PS à 18 (sur 49), loin devant Ecolo-Groen (9 sièges) et le MR-Open Vld (8 sièges).