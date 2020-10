Ville 30 : Bruxelles Mobilité prépare les changements de signalisation

Les équipes de Bruxelles Mobilité commenceront à faire placer, à partir de la semaine du 9 novembre et jusqu'au 31 décembre, 1350 panneaux de limitation à 50km/h, indiquant les exceptions au régime général du 30km/h qui entrera en vigueur dans la capitale en janvier prochain. Le travail sera effectué progressivement quartier par quartier, en démarrant par le nord de la capitale. Des panneaux "entrée en agglomération" seront également placés aux limites régionales et découverts la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Le 1er janvier 2021, Bruxelles se transformera en Ville 30. Cette limite de vitesse deviendra la règle générale dans les rues de la capitale, conformément à la décision prise dans ce sens le 16 juillet dernier.

Une ville plus sûre et apaisée

"La ville 30 se met en place. Ces aménagements en sont les premiers signes concrets. La Région et les 19 communes agissent ensemble pour une ville plus sûre et apaisée pour tous ses usagers grâce à une signalisation routière plus lisible", a commenté mardi la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt.

"Nous sommes contents de voir les premiers aménagements de signalisation routière à Jette par Bruxelles Mobilité comme des signes de la bonne collaboration que nous entretenons avec la Région dans ce projet d'avenir, a affirmé pour sa part Hervé Doyen, bourgmestre de Jette.

Des panneaux « entrée en agglomération » seront également placés aux limites régionales et découverts la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Une vitesse limitée à 30 km/h dans toute la Région

Ce panneau signifie l'entrée de l'agglomération en Région de Bruxelles-Capitale. Il indique que la vitesse générale est limitée à 30 km/h dans toute la Région.

A partir de janvier, et jusqu'au mois de mars, Bruxelles Mobilité retirera 6.000 panneaux en place actuellement pour marquer les débuts et fin de zone 30, qui ne seront plus nécessaires à partir du 1er janvier. Ces travaux auront lieu entre le 1er janvier et le 31 mars 2021.

Les panneaux enlevés seront recyclés, soit en nouveaux panneaux de signalisation quand c'est possible, soit en mobilier urbain. Bruxelles Mobilité étudie par exemple la possibilité d'équiper certains espaces publics de la Région bruxelloise de bancs en aluminium provenant des panneaux.