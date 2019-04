Vers un triplement des PV pour excès de vitesse à Bruxelles ?

Presque trois fois plus de PV pour excès de vitesse devraient pouvoir être traités chaque année à Bruxelles. Tout cela grâce au CRT. C'est la Dernière Heure qui en parle ce matin. Le CRT c'est le nouveau Centre Régional de Traitement.

Jusqu'ici les PV pour excès de vitesse étaient encodés à la main par les différentes zones de police (qu'ils proviennent de radars fixes, mobiles ou de contrôles directs sur le terrain). Mais d'ici octobre, cela devrait changer. Tout sera automatisé. Du coup, de 215 000 infractions traitées par an, on devrait passer à 600 000. Davantage de PV, donc plus de recettes et moins d'impunité sur les routes. De quoi aussi décharger pas mal de policiers de cet encodage fastidieux et donc de leur permettre de retourner sur le terrain. "Les policiers ont une tâche énorme à Bruxelles et donc leur place est davantage dans les rues, pour aider les citoyens", explique la secrétaire d'état bruxelloise en charge de la sécurité routière, la CDenV Bianca Debaets.