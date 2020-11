Vers un nouveau moratoire sur les expulsions en région bruxelloise?

Les chiffres de la pandémie de Covid19 atteignent à nouveau leur niveau du printemps. La tension sur les hôpitaux est à son maximum. Les mesures sanitaires privent de revenus de nombreux commerçants pour cause de fermeture obligatoire de leur magasin.

Sanctuariser le logement

Dans un tel contexte, ne serait-il pas opportun de remettre en vigueur le moratoire sur les expulsions, comme ce fut le cas à Bruxelles entre le 3 avril et le 31 août? C'est en tout cas ce que demandent le Front Anti-expulsions et le Syndicat des Locataires. Pour le premier, Chahr Hadji estime qu'"il est vraiment inimaginable de penser que ce soit le moment de remettre des gens à la rue en cette période. Le gouvernement bruxellois a pris ses responsabilités au premier confinement en mettant un moratoire sur les expulsions, il est aujourd'hui impensable qu'il ne reprenne pas cette décision pour le second confinement."

Un autre argument plaide en faveur de la reconduction du moratoire. Chahr Hadji : "Aujourd'hui, les centres d'hébergement d'urgence pour personnes sans abri sont totalement saturés. Il n'y a plus une seule place. Ca veut dire que, concrètement, si on remet des familles aujourd'hui à la rue, elles n'auront aucune structure d'hébergement pour les prendre en charge."

Le Syndicat des Locataires, par la voix de son secrétaire général José Garcia, se prononce lui aussi en faveur d'un moratoire sur les expulsions, indépendamment de toute crise sanitaire. "A fortiori, quand de nouvelles mesures de confinement sont prises par le gouvernement fédéral, il nous semble que, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les gouvernements régionaux puissent prendre de telles mesures."

Avec ou sans pouvoirs spéciaux?

Le gouvernement bruxellois a demandé au Parlement de lui octroyer à nouveau des pouvoirs spéciaux pour pouvoir prendre d'urgence les décisions que la situation sanitaire exige. José Garcia y voit l'opportunité de décréter un nouveau moratoire sur les expulsions. Mais cette semaine, le Parlement bruxellois est en vacances. Il ne pourra donc pas répondre à la demande du gouvernement avant la mi-novembre. Pour la députée Ecolo Zoé Genot, les pouvoirs spéciaux ne sont pas indispensables. Elle rappelle que le premier arrêté du gouvernement, le 17 mars, "interdisant les expulsions domiciliaires", n'a pas été pris en vertu des pouvoirs spéciaux mais "au nom du principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale". On peut donc avancer, estime l'élue écologiste.

Un texte en préparation

La compétence du logement au sein du gouvernement bruxellois est entre les mains du PS, en la personne de la Secrétaire d'Etat Nawal Ben Hamou, actuellement en congé de maternité. Le PS est favorable à une reconduction du moratoire sur les expulsions, plaide le chef de groupe socialiste au Parlement bruxellois, Ridouane Chahid. "Le gouvernement est en train de travailler à un texte", nous annonce-t-il.

La mesure crispera sans doute à nouveau le SNP (Syndicat National des Propriétaires), déjà opposé au moratoire précédent contre lequel il a introduit un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

Un dernier argument dans la balance : la Ministre fédérale de l'Intérieur vient de préciser que les agents immobiliers ne pouvaient pas effectuer de visites en vue d'une location ou d'une vente de logement. Difficile, dans ces conditions, pour un locataire expulsé, de retrouver un toit, même s'il reste évidemment les annonces directes des bailleurs.