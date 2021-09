Vers un flop pour le pass visit.brussels ?

Lancé le 1er juillet 2021, le visit.brussels Pass ne trouve pas preneur et l'opération semble tout doucement s'apparenter à un flop. C'est en tout cas l'avis du député N-VA Mathias Vanden Borre au vu des chiffres recueillis lors d'une question écrite.

visit.brussels Pass, késako ?

100.000 coupons, d'une valeur de 40 euros, à télécharger gratuitement ont été émis par visit.brussels, l'organisme publique de la capitale dédié au tourisme et à la culture. Seule condition pour pouvoir en profiter, habiter à plus de 50 km de Bruxelles. Le pass peut être utilisé dans les hôtels, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, les musées et les attractions partenaires de l’opération.

Si l'offre semble alléchante, le succès n'est donc pas au rendez-vous. Les montants dépensés pour profiter du pass seraint pour le moment inférieurs au coût de la campagne de communication. Comme le détaille Mathias Vanden Borre, seulement 57.000 coupons ont été téléchargés et moins de 3% réellement utilisés durant les mois de juillet et d'août. C'est donc un échec.

Un avis que tempère Patrick Bontinck, le directeur de visit.brussels. Selon lui, il est encore trop tôt pour tirer de telles conclusions : "l’action se termine fin novembre. On a vraiment lancé cette opération depuis un mois et demi. Nous n'en sommes donc même pas à la moitié."

Sceptique, Matias Vanden Borre souligne que "c’est en été que l’ont accueille la majorité des touristes..."

On dressera donc le bilan définitif de l'opération fin novembre. Si vous souhaitez obtenir ce Pass d'ici là, une adresse: visitbrusselspass.brussels