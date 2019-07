Vaux-Hall Summer: des activités tous les weekends

L'été, grâce au Vaux-Hall Summer , du vendredi au dimanche jusqu'au 11 août prochain, on peut y découvrir, gratuitement et en plein air, un chanteur classique, de la musique des Balkans ou encore des danses sud-américaines.

Le Vaux-Hall, créé au 19e siècle, "servait à la bourgeoisie de l'époque pour venir regarder des spectacles de théâtre et de danse en plein air", explique Fabien Résimont, programmateur du Vaux-Hall Summer.

Le Vaux-Hall avait bien failli disparaître avant d'être sauvé in extremis et restauré. Depuis, il est ouvert à tous.

"Les gens ne le connaissent pas bien", remarque Fabien Résimont. "L'idée était donc de faire venir différents publics à travers différentes programmations. Le samedi, nous avons une programmation de musique classique en collaboration avec la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Nous avons des ateliers créatifs pour les enfants et nous avons aussi des danses le soir. Cela peut être le tango, des danses latines ou du musette. A chaque fois, il y a un concert et un atelier pour apprendre les pas et danser ensemble."

Le dimanche est consacré aux jeux de société.