Vandalisme au parc Sortilèges : la totalité du matériel détruit

La police et les pompiers sont intervenus lundi vers 7 heures du matin pour des cabanes en feu au parc Sortilèges . Les forces de l'ordre ont immédiatement prévenu le créateur et le responsable du site, Vincent Dallemagne. Une fois sur place, il n'a pu que constater les dégâts : "Tout notre matériel et l'intérieur de notre cabane médiévale ont été détruits. Toutes nos animations et nos attractions sont faites en bois. Tout a brûlé." Les équipes démontent les éléments en bois chaque hiver, les stockent et les remontent au printemps. C'est ce stock qui a pris feu la nuit dernière. Le centre d'accueil des visiteurs est également détruit. Il ne reste qu'un amas de bois calcinés.

Vers la fin du parc Sortilèges ?

Le centre d'accueil des visiteurs a été incendié. - © Vincent Dallemagne

Vincent Dallemagne espère encore s'en sortir, mais la situation est de plus en plus difficile. "J'ai reçu un élan de solidarité incroyable. Des messages, mais aussi des personnes qui me proposent leur aide pour nettoyer", confie-t-il.

En 2020, le parc n'a fait que très peu d'entrées à cause de la crise sanitaire, principalement des petits groupes familiaux. Les finances du parc en ont pris un coup. Le responsable avance : "Je ne sais pas si nous avons l'argent pour tout reconstruire et pour racheter des costumes aux comédiens". Pour l'instant, l'avenir demeure donc incertain.

Les équipes de Sortilèges comptent sur l'aide la Ville de Bruxelles pour s'en sortir. Elles vont rencontrer prochainement le bourgmestre, Philippe Close, et l'échevine de la culture et du tourisme, Delphine Houba. "Nous allons discuter des aides nécessaires. Il faudra sûrement trouver une solution pour sécuriser les lieux. Nous ferons tout pour conserver cet endroit important pour les Bruxelloises et les Bruxellois", assure l'échevine.